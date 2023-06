Michelle Hunziker in costume rosso sulla neve a 46 anni | superlativa su Instagram

(Di martedì 6 giugno 2023)è in Svizzera dove ha voluto provare l’ebrezza di sfidare ghiaccio e freddo posando inda bagno. Le foto sono state condivise sul suo profiloe hanno fatto girare la testa a tutti. Semplicemente perfetta a 46insul ghiacciaio Prima di concedersi le meritate ferie al mare dove ci delizierà come ogni anno con scatti conturbanti in bikini,è andata sul ghiacciaio dello Jungfrau in Svizzera. E qui ha posato ina una temperatura da ibernazione, ben -6 gradi. La presentatrice indossa come abbiamo detto uninterofuoco, un ...

Tags: claudiosantamaria claudiosantamariamoglie dentidasqualo francescabarra francescabarramarito roma Articolo precedentesi ''congela le ciapet'' in costume a meno 6 gradi tra la ...Da Beyoncé, Frida Giannini e Salma Hayek, promotrici della campagna Chime for Change, fino a, che assieme all'avvocata e politica Giulia Bongiorno ha creato la Onlus Doppia Difesa ...La showgirl lancia la challenge dell'estate sul social: "Costumata in vetta" Con l'intero rosso fuoco la neo nonna 46enne fa il pieno di 'like'si spoglia in cima alla montagna. Come scrive lei stessa, si "congela le ciapet" in costume a meno 6 gradi tra la neve . La showgirl, entusiasta, lancia la sua challenge dell'estate: ...

Michelle Hunziker in costume ma con gli scarponcini da neve: l'estate comincia tra le Alpi svizzere Stile e Trend Fanpage

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Michelle Hunziker è stata inondata di complimenti da parte dei follower per l'ultimo scatto pubblicato su Instagram. La mamma di Aurora Ramazzotti è diventata nonna lo ...