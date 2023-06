Michele Merlo | si è concluso il contest per artisti emergenti “Credici Sempre”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 giugno 2023) Si èilper” organizzato dall’Associazione Romantico Ribelle in memoria di, il giovane cantautore vicentino scomparso prematuramente due anni fa per una leucemia fulminante. La commissione tecnica, formata da produttori, giornalisti e esperti del settore, è al lavoro per definire la rosa dei 10 finalisti che parteciperanno all’evento per ricordareprevisto per il prossimo 10 giugno a Jesolo. «Le numerose iscrizioni ricevute ci hanno costretto a cambiare il regolamento in corsa», hanno fatto sapere gli organizzatori. In particolare sono stati creati due circuiti diversi uno per gli interpreti delle cover dell’artista scomparso e uno per chi ha presentato i propri ...