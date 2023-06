Michail Antonio ti viene a prendere

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 6 giugno 2023) I podcaster britannici FilthyFellas hanno dei gran bei nomi da rappers, qualcuno molto East Coast, molto Queens, tipo Poet, Stevo The Madman, Savage Dan, e qualcun altro piuttosto West Coast, piuttosto Compton, come Specs Gonzalez o Harry Pinero. Tra loro, qualche giorno fa, con piglio altrettanto street, c’è stato, centravanti del West Ham, uno che invece ha più la faccia da caratterista, o da interprete di conscious rap, uno poco avvezzo al boasting, apparentemente. C’è andato,, dai FilthyFellas, sostanzialmente, per sostenere qualche tesi strampalata eppur convinta come quella secondo la quale il compagno di squadra Declan Rice non abbia niente in meno di Rodri, ma anche, diciamocelo, per tirare fuori un beef croccantissimo e inaspettato, specie a una settimana dalla finale di Conference League che gli ...