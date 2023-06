Mi ha stupito l' ignoranza | dopo il fango | Ignazio La Russa si scatena contro Murgia | Video

(Di martedì 6 giugno 2023) "Mi hal'inescusabile. Da sempre i militari fanno 'Attenti a' sinist'. Lo fanno tutti gli anni, dov'erano quelli che l'hanno notato solo quest'anno?":La, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha detto la sua sulla polemica del presunto "saluto fascista" notato da Michelaalla parata del 2 giugno. Saluto a cui è seguito il segno della vittoria proprio da parte del presidente del Senato. Un segno che la scrittrice ha sottolineato in modo negativo. L'intervento diLaa L'Aria che tira "Però il cenno della vittoria lo fa solo lei...", gli ha fatto notare a un certo punto la conduttrice. E lui ha risposto: "Ma non lo faccio solo per loro. L'ho fatto anche altre due, tre volte. Se alzo la mano ...

E la colpa è solo die rivalità. Per questo ai giovani dico di parlarsi e fare rete. ... Comunque la Meloni mi ha, dopo Draghi pensavo facesse peggio.' E poi una rivelazione, Mario ...Comunque la Meloni mi ha, dopo Draghi pensavo facesse peggio'. Si sta riposizionando Per ... E la colpa è solo die rivalità. Per questo ai giovani dico di parlarsi e fare rete. Pensi ...E la colpa è solo die rivalità. Per questo ai giovani dico di parlarsi e fare rete. ... Comunque la Meloni mi ha, dopo Draghi pensavo facesse peggio.' E poi una rivelazione, Mario ...

Polemiche sul 2 giugno, Ignazio La Russa: "Mi ha stupito l'ignoranza inescusabile, studino! Ora faccio il segno della vittoria" La7

Ignazio La Russa (Presidente del Senato): "Da sempre i militari fanno 'Attenti a’ sinist'. Dov'erano quelli che l'hanno notato solo quest'anno Se alzo la mano per fare 'Ciao' a mio nipote qualcuno mi ...