Metro | il palmo della mano per pagare il biglietto | cosa succede in Cina

La scansione deldella mano per pagare il biglietto della. In Cina è stato avviato un servizio innovativo che consente agli utenti del trasporto pubblico di passare velocemente i tornelli, senza l'acquisto ...Successivamente, possono utilizzare la scansione delper accedere ai treni. Il processo di scansione e apertura del cancello richiede solo pochi secondi.Arriva ora un metodo di pagamento con ildella mano: basta registrarsi scannerizzando i ... In pratica, niente biglietto, niente telefonino: per prendere la, basterà avvicinare la mano al ...

La metro si paga con il palmo della mano: la Cina sempre più verso il controllo totale dei suoi cittadini La Stampa

La scansione del palmo della mano per pagare il biglietto della metro. In Cina è stato avviato un servizio innovativo che consente agli utenti del trasporto pubblico di passare velocemente ...Il nuovo servizio si aggiunge al già noto «credito sociale», il sistema di punti che nei casi più gravi porta alla gogna pubblica di chi si comporta male ...