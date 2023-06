Meteo martedì | caldo senza eccessi | ma con qualche nota instabile

(Di martedì 6 giugno 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un’insidiosa area di bassa pressione continua a stazionare nei pressi della Penisola stimolando non solo instabilità diurna ma anche notturna. Questa blanda depressione si muoverà molto lentamente verso l’area balcanica che raggiungerà solo nella seconda parte della settimana. Significa che nei prossimi giorni l’instabilità si farà ancora sentire sull’Italia anche se sarà meno accentuata. Saranno soprattutto temporali diurni e colpiranno in particolare le zone interne della Penisola ma a trattifenomeno potrà sfuggire a questa diciamo anomala ordinarietà e interessare i litorali o verificarsi nelle ore notturne. Vediamo allora di fare una panoramica generale della situazione prevista e della tendenza per il weekend.MARTEDI’ 06 GIUGNO. La giornata disarà ...

Guida tv di6 giugno: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'Eredità 20:00 - Tg1 20:30 - ...10 - TG2 LIS 18:15 - Tg2 18:35 - Tg Sport A cura di Rai Sport 18:58 -2 19:00 - Hawaii Five 0 ...Queste, nel dettaglio, le previsionidi Limet Liguria per le prossime ore:6 giugno 2023 Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. A partire dalle ore centrali attività ...Le previsioniper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per6 giugno 2023. Sarà una giornata nuvolosa, ma l'ingresso di correnti secche determinerà in tutta l'Isola un rapido rasserenamento in ...