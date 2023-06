Messi | il Barcellona fa sul serio | prevista riunione tra il club e il padre del calciatore

(Di martedì 6 giugno 2023) Sono giorni decisivi per il futuro di Lionel, che ha dichiarato di voler prendere una decisione in fretta in vista della prossima stagione. Dalla Spagna si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile ritorno al. Oggi è il “Mundo Deportivo” a parlare della clamorosa ipotesi di mercato, secondo cui avrà luogo unatra il presidente del, Joan Laporta, e Jorgedel campione argentino. Ildiha ammesso come il Barça sia la priorità del figlio, ma l’Arabia preme mettendo sul piatto tanti tanti soldi. SportFace.

era il primo circuito vero che offriva il calendario dopo il Bahrain e in Spagna ...portare a termine il secondo run in Q3 dato che non è risultato necessario alla luce dei cronoa ......la stessa mescola di gomme - la dura - è risultata inguidabile nel primo stint di gara a... ma come proseguire se prima non vengonoa fuoco i punti deboli della SF - 23'. Instabilità ...Una stagione è appena finita ma in casasi pensa già alla prossima. In tal senso il calciomercato si infiamma con i rumors sul ritorno disempre più insistenti. Come riportato da diversi media spagnolo, però, mister Xavi ha ...

Il padre di Messi incontra il Barcellona: “Leo vuole tornare, è una possibilità” La Gazzetta dello Sport

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Dalle voci ai fatti per Lionel Messi che presto potrebbe far ritorno al Barcellona, dove è cominciata la sua incredibile carriera. A fare il punto sulla situazione è il quotidiano spagnolo Mundo Depor ...