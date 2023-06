Messi | arriva una docuserie sul fuoriclasse argentino | l’annuncio di Apple TV+

(Di martedì 6 giugno 2023) La piattaformaTv+ ha annunciato l’arrivo di unain quattro parti su Lionel, prodotta dalla Smuggler Entertainment, con un esclusivo dietro le quinte della star del calcio. La serie racconterà il viaggio diattraverso le cinque partecipazioni ai mondiali, compresa ovviamente l’ultima trionfale esperienza in Qatar, quando La Pulce ha alzato la coppa da capitano dell’Albiceleste.prima del Mondiale in Qatar disse di voler consacrare la propria carriera con la vittoria della Coppa del Mondo: “Vincere una Coppa del Mondo sarebbe un sogno fantastico e il modo migliore per chiudere la mia carriera. È da anni che lo desidero e che ci lavoro. Ho pensato a tutte le possibili scenari… la prima partita, gli ottavi, i quarti, la semifinale e la finale. E lo vivrò come qualcosa di ...

... concludendo che "se ci si pone questi problemi si sarà in grado di massimizzare i vantaggi che derivano da quelle stesse applicazioni e possono esserea leva soltanto nel momento in cui si ...... ma sianche a 200) per ciascuno dei gradi di scuola ai quali si richiede di accedere. Il ... La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei postia bando e tenendo conto ...I titoli della stampa britannica li abbiamoin bella vista in apertura per farvi percepire ... sono la conseguenza di una dieta musicale a base di Motown, Ella Fitzgerald e Nina Simone che...

Messi, arriva una docuserie sul fuoriclasse argentino: l'annuncio di ... SPORTFACE.IT

Il futuro di Lionel Messi è deciso dopo l'ultima partita giocata con la maglia del Paris Saint Germain: il campione argentino, nonostante le voci che lo davano in procinto di volare in Arabia, ha deci ...«Il Paris Saint-Germain ci tiene a ringraziare calorosamente il sette volte Pallone d’Oro, vincitore sotto i colori Rouge & Bleu di una Super Coppa e di due titoli di Campione di Francia»: con questo ...