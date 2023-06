Mercato italiano - La Top 10 di maggio - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di martedì 6 giugno 2023) Ildell'auto è in ripresa da ormai diversi mesi e anche aha registrato tassi di crescita a doppia cifra: le immatricolazioni sono sono risultate pari a 149.411 unità, il 23,1% in più rispetto al corrispondente mese dell'anno scorso, grazie allar disponibilità di prodotto, allo smaltimento degli ordini arretrati e all'effetto statistico legato alla bassa base di confronto con lo stesso mese dell'anno scorso. Tra le auto più popolari si conferma in vetta la Fiat Panda: sfoglia ladi immagini qui sopra per scoprire la classifica completa di