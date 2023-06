Meloni vola a Tunisi per trattare con Saied e ridurre gli sbarchi estivi dei migranti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 giugno 2023) Oggi la presidente del Consiglio Giorgiasarà ina per una visita lampo durante la quale incontrerà il presidente Kais. Poi, domani, vedrà a Palazzo Chigi Abdul Hamid Dbeibeh, il primo ministro ad interim di Tripoli, alla ricerca di una legittimazione per le elezioni che dovranno comporre le fratture tribali della Libia, se mai ci saranno. Due leader di due Paesi instabili. Due confini fragili, che non riescono a contenere l’esodo diverso l’Italia e l’Europa. L’obiettivo della premier è di limitare le partenze deiprima dell’estate. In cambio,potrebbe offrire adi mediare con gli Stati Uniti per sbloccare il prestito dal valore di 2 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale che eviterebbe il default del ...