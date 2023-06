Meloni | Italia Paese amico | sforzi per accordo Fmi - Tunisia

(Di martedì 6 giugno 2023) "Nel pieno rispetto della sovranità tunisina ho raccontato al presidente Saied degliche uncome l'sta facendo per cercare di arrivare a una positiva conclusione dell'...

... io ho voluto confermare al presidente Saied il sostegno dell'a 360 gradi, il sostegno ad ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell'incontro con il premier ......sovranità tunisina ho raccontato al presidente Saied degli sforzi che un Paese amico come l'... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell'incontro con il premier ...Nelle ultime settimane è calato il numero di migranti arrivati indalla Tunisia e dopo l'invito di Saied la visita dia Tunisi è stata organizzata in 48 ore: sono due segnali che ...

Fra le novità introdotte, l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei Conti su Pnrr e PNC. "Facciamo quello che ha fatto il ...“Migranti È un tema che tocca tanto Tunisi quanto Roma. Siamo di fronte alla stagione più difficile, non possiamo che essere preoccupati per i prossimi mesi e per questo dobbiamo rafforzare il nostro ...