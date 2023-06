Meloni in Tunisia da Saied | Confronto proficuo | sforzi per accordo con Fmi Preoccupa flusso di migranti nei prossimi mesi

15.10:Italia spinge accordo Tunisi - Fmi "Lungo e proficuo confronto" tra la premiere il presidente tunisino Saied. Lo dichiara, durante la sua visita ufficiale in. "Nel pieno rispetto della sovranità tunisina, ho raccontato al Presidente gli forzi dell'Italia per l'accordo trae Fmi". "Indispensabile ...... Francia e Germania in testa Leggi anche/ Sbarchi migranti, 'per la Toscana ormai è gestione ordinaria' Ha molti significati il viaggio lampo di oggi della premier Giorgiain, un paese ......Saied la mia disponibilità a tornare presto qui inanche insieme al presidente della commissione europe Ursula von der Leyen". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al ...

Meloni a Saied: 'Italia si sforza per l'accordo Tunisia-Fmi' - Politica Agenzia ANSA

La premier italiana incontra il presidente Saied a Tunisi: "Confermiamo il nostro sostegno a 360 gradi. Disponibile a tornare qui con von der Leyen" ...Giorgia Meloni ha incontrato in Tunisia il presidente Kais Saied. "Nel pieno rispetto della sovranità tunisina, ho raccontato al presidente Saied degli sforzi che un Paese amico come l'Italia sta face ...