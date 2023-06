Meloni | con Einstein Telescope Italia e Ue al passo con attori globali

(Di martedì 6 giugno 2023) "L'è una grande infrastruttura sotterranea per la lettura delle onde gravitazionali, tecnicamente. Ma è soprattutto un enorme balzo in avanti nella nostra capacità di comprendere il ...

... ha scherzato. Oltre che dal governo e dal ministero della Ricerca, la candidatura è ... in collaborazionediversi atenei di tutta Italia. Ad appoggiare la proposta italiana c'è anche un ...A Roma, a Palazzo Chigi, si riunisce il consiglio dei ministrila presidente Giorgia. In calendario la 37ma Assemblea generale di Confcommerciola relazione del presidente Carlo Sangalli e l'intervento di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del ...Abbonati per leggere anche Leggi anchee FdI non cedono (per ora) al pressing del Ppe: "La ... "I re, le paludi e l'inganno di Teodorico: è dal 400 che la Romagna combattel'acqua" ...

Missione a Tunisi e vertice con Scholz, il piano di Meloni per gestire i flussi migranti la Repubblica

La presidente del Consiglio è stata in visita ufficiale a Tunisi per scongiurare il fallimento del paese africano con una conseguente spinta ...E lo fate solo perché vi serve distrarre l'opinione pubblica dai problemi che non riuscite a risolvere. Meloni e il nemico immaginario è il titolo di una serie tv in cui avete deciso di catapultare il ...