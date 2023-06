Meloni candida l’Italia a ospitare l’Einstein Telescope

Leggi su formiche

(Di martedì 6 giugno 2023) “Voglio manifestare, perché sia chiara, l’attenzione, la volontà e la dedizione che il governo intende mettere sullatura del”. Così ha esordito il presidente del Consiglio, Giorgia, che direttamente di ritorno dalla Tunisia ha partecipato all’evento di presentazione dellatura italiana per(ET), la futura grande infrastruttura di ricerca per la rivelazione delle onde gravitazionali, che prende il nome dal celebre scienziato che per primo teorizzò l’esistenza di tali onde. Il progetto si prepara ad avere nel prossimo futuro un impatto scientifico e tecnologico di livello internazionale, nonché, in caso di vittoria italiana sullatura olandese, anche di ricadute positive per il Paese sia sul piano scientifico che ...