Meloni a Tunisi | lungo colloquio con Saied Buon feeling

La presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato ail presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied. Il colloquio e' durato circa un'ora e 45 minuti. fil 06 - 06 - 23 13:17:59 (0371) 5 NNNN, 06 giugno 2023 La presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata aper una visita ufficiale. Ad accoglierla all'aeroporto, la premier Najla Bouden.ha avuto poi un incontro con il Presidente, Kais Saied, e poi con la stessa Bouden. ...E' quello che, secondo fonti italiane, si è creato tra la presidente del Consiglio, Giorgia, e il presidente tunisino, Kais Saied, nel corso dell'incontro al palazzo presidenziale a. La ...

Giorgia Meloni è a Tunisi, è terminato l'incontro con il presidente Saied RaiNews

La presidente del Consiglio è arrivata a Tunisi per una visita ufficiale. Ad accoglierla all'aeroporto, la premier Najla Bouden. Meloni ha avuto poi un incontro con il Presidente, Kais Saied, e poi co ...Tunisi, 6 giu. (Adnkronos) - "Sono molto felice di parlare con lei dei nostri problemi. Lo dico a voce alta: lei è una donna che dice a voce alta ciò che gli altri pensano in silenzio". Così il presid ...