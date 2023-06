Meloni a Tunisi inseguita dall' incubo sbarchi E sul Pnrr | Ho fatto come Draghi Ma non è così

(Di martedì 6 giugno 2023) Doveva andare acon l’olandese Marke Rutte per una missione europea. Invece alla fine la premier questa mattina incontrerà da sola il presidente Kais Saied. Nella speranza c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sono i principali dossier che la presidente del Consiglio, Giorgia, tornerà a trattare nella visita ufficiale a. I temi, già discussi venerdì scorso nella telefonata avuta dalla premier ...È anche a questo scopo che oggivolerà a, per una trasferta lampo di tre ore appena. Quanta basta per un faccia a faccia che ha il preciso obiettivo di provare spingere il presidente ...Per quanto riguarda la guerra in Ucraina,dice che "bisogna continuare a lavorare per la ... La premier ha parlato anche delle visita di domani a, dove incontrerà il presidente Kais Saied ...

La premier italiana vedrà il presidente tunisino Saied, sempre più in difficoltà. Chiederà riforme istituzionali e controllo delle migrazioni - in cambio di appoggio con il FMI, aiuti allo sviluppo, q ...