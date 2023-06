Meloni a Tunisi | “Grata alla Commissione europea | pronta a tornare qui con von der Leyen” Suggellato l’amore con l’Ue

(Di martedì 6 giugno 2023) Prima il pieno sostegno all’Ucraina nelle sedi europee. Poi il ringraziamento per la vicinanza agli alluvionati dell’Emilia-Romagna. Ora l’impegno aina con Ursula von der. Tra Giorgiaè scoppiato. Da sempre critica nei confronti di Bruxelles, da quando è a

Per quanto riguarda il rapporto tra Roma e, secondo'c'è una grande occasione di sviluppo che è data dal settore energetico : la cooperazione in materia energetica si rafforza grazie al ...Ci sono pure i fogli che servono a raccontare della visita di oggi a, fondamentale per il nodo migratorio. Sembra il solito incontro con la stampa, oppure uno di quegli appuntamenti ..., 6 giu. Nel pieno rispetto della sovranita' tunisina ho raccontato al presidente Saied degli ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dellincontro con il premier ...

Oggi la visita di Giorgia Meloni a Tunisi TGLA7

'Nel pieno rispetto della sovranità tunisina ho raccontato al presidente Saied degli sforzi che un Paese amico come l'Italia sta facendo per ...Cinque ore, un incontro con il presidente della Repubblica Kais Saied, un altro con la premier Najla Bouden Ramadan. Poi il rientro. Questa è stata la missione istituzionale di Giorgia Meloni in Tunis ...