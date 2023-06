Meloni a Tunisi | «Buon feeling» con il presidente Kais Saied Opposizioni all’attacco | un autocrate

... ma soprattutto del contrasto all'immigrazione clandestina e del negoziato in fase di stallo trae Fondo Monetario Internazionale. La missione di Giorgiain Tunisia dura appena 5 ore ma ...È stata una visita significativa quella compiuta martedì ada Giorgia, per incontrare il presidente tunisino, Kais Saied . Obiettivo principale dell'Italia è infatti notoriamente quello di stabilizzare il Paese nordafricano, per disinnescare la ...Ma io mi chiedo: riuscirà ancora il Pd ad utilizzare Michela e Saviano come intellettuali di riferimento - Giorgiava ae Repubblica di tutto l'importante viaggio diplomatico su cosa ...

Da Tunisi a Bruxelles, Meloni non porta a casa nulla (di F. Olivo) L'HuffPost

Tunisi, 6 giu. "Con il presidente Saied abbiamo discusso dell'ipotesi di una conferenza internazionale a Roma sul tema della migrazione e dello sviluppo, per cercare di mettere… Leggi ...Una visita lampo per discutere di relazioni bilaterali e collaborazione energetica, ma soprattutto del contrasto all’immigrazione clandestina e ...