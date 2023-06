(Di martedì 6 giugno 2023) Frena ma non si arresta la crescita del settore dell'a livello globale, dove l'scavalca lae si posiziona la terzo posto come quota di mercato dietro alla Cina e agli Stati ...

Nel 2022 il valore degli acquisti di arredo tramite e - commerce inha superato i 3,5 miliardi di euro. Si tratta di un incremento significativo considerando che nel 2017 il valore era pari a ...L'Area Studi dilancia un avvertimento: le imprese del comparto dell'arredo italiano hanno in agenda ... ma l'adozione di un'adeguata politica forestale che renda l'autonoma nell'...... dove l'scavalca la Germania e si posiziona la terzo posto come quota di mercato dietro alla Cina e agli Stati Uniti. L'incertezza economica, rileva l'Area Studi, dovrebbe contenere ...

Mediobanca, Italia terza nell'arredo, sorpassata la Germania ... Agenzia ANSA

Frena ma non si arresta la crescita del settore dell'arredo a livello globale, dove l'Italia scavalca la Germania e si posiziona la terzo posto come quota di mercato dietro alla Cina e agli Stati Unit ...A Cina la leadership, per Italia quota di mercato del 4,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 giu - L'Area Studi di Mediobanca e' positiva per il settore dell'arredo, visto in crescita nel 2 ...