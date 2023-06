‘Maurizio racconta…’ | Alessio e Horn i top di un’Italia che brilla Il VAR nel calcio prenda spunto dal rugby

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto alla settimana dell’Italia: 7,5 Atleta della settimana (uomo): Simone(taekwondo)Atleta della settimana (donna): Stefanie(canoa slalom) È stata una settimana con più luci che ombre per il Bel Paese, con gli unici flop (incomincio proprio da questi) dei nostri tennisti al Roland Garros – tutti già fuori nella prima settimana dell’evento – e della sconfitta (ingiusta secondo me) della Roma in finale di Europa League.Al maschile, il voto come migliore azzurro di questa settimana spetta a Simone. Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più. Questo “motto” calza pienamente ad– già iridato nel 2019 a soli 19 anni – che aveva dominato in lungo e in largo la scorsa stagione (con annesso n.1 del ranking), ma aveva fallito proprio al Mondiale. Ebbene, questa ...