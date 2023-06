Maturità | custodia plichi prima e seconda prova Le indicazioni nella NOTA del Ministero

(Di martedì 6 giugno 2023) Al via il 21 giugno gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. Il 22 sarà il giorno dellascritta. Conn. 20454 del 6 giugno 2023 ildell'istruzione e del merito dàsulladeicartacei contenenti le tracce dellae dellascritta. L'articolo .

... ci regala un momento in stato di grazia assoluto, diretti magistralmente dallaartistica ... a Roma ed educato secondo i precetti sotto ladel Papa Pio IX. I coniugi Mortara fanno di ...Manca un processo diche avrebbe un caro costo, quello dell'anestetizzare la passione di ...popolo (vedi Juventus) per essere liberi di adottare il motto mahleriano - La tradizione è...Pestato ripetutamente dagli agenti diper giorni nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ...la scuola superiore serale fino a oggi è quest'anno avrebbe dovuto sostenere esami di. Per ...