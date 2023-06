Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa il 13 giugno

Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per martedì 13 giugno 2023, alle ore 17.00. La riunione del Consiglio sarà l'occasione per un'informativa aggiornata ...ROMA " Il presidente della Repubblica, Sergio, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per martedì 13 giugno 2023, alle ore 17."La riunione del Consiglio " si legge in una nota del Quirinale " sarà l'...La riunione martedì 13 giugno alle 17 Roma, 6 giu Il presidente della Repubblica Sergioha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per martedì 13 giugno 2023 alle 17. Lo rende noto il Quirinale. La riunione del Consiglio sarà l'occasione per un'...

Mattarella convoca Consiglio di Difesa, Ucraina tra i punti all'odg Adnkronos

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per martedì 13 giugno 2023, alle ore 17.00. (ANSA) ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di difesa, al Palazzo del Quirinale, per le 17 di martedì 13 giugno. Ne dà notizia il Quirinale, spiegando che la r ...