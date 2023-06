(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergiohato ilSupremo di, al Palazzo del Quirinale, per martedì 13 giugno 2023 alle 17. Lo rende noto il Quirinale. La riunione delsarà l'occasione per un'informativa aggiornata sulla guerra ine sulle altre principali aree di crisi nel mondo; sulle implicazioni della congiuntura internazionale per l'Italia; sulle questioni relative alla gestione dei flussi migratori, nel breve termine e in proiezione futura. Inoltre, ilaffronterà il tema dello stato di efficienza delle Forze armate e del processo di riforma e ammodernamento dello Strumento militare, anche alla luce dei principali programmi di investimento nellae della ...

Mattarella convoca Consiglio di Difesa, Ucraina tra i punti all'odg Adnkronos

