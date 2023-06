Mattarella | Con la Francia abbiamo costruito l' Europa sui valori della solidarietà

(Di martedì 6 giugno 2023) AGI - Italia ehanno rapporti "secolari" che "guardano al futuro" e vanno alimentati. Sergiovola a Parigi a suggellare una pace siglata nelle scorse settimane tra i governi e alza lo sguardo oltre le schermaglie tra due paesi che hanno una amicizia storica. L'orizzonte infatti è quello dell'Unione europea, di cui Roma e Parigi sono paesi fondatori. Ma a tratti lo spirito di Schumann e De Gaulle sembra affievolito. "Nei nostri giornimolto faticato per concordare soltanto un modesto tetto al prezzo del gas" lamenta il Presidente. "C'è molto da recuperare in fiducia e fede nel futuro" Tra un anno esatto ci saranno le elezioni europee, in ballo c'è molto di più del destino dei singoli Paesi e delle singole famiglie politiche. Sarà, ha detto pochi giorni fa, "una straordinaria ...

... eil doveroso e meritorio soccorso ai migranti in difficoltà nel mare'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioalla vigilia della giornata della Marina militare.Dopo gli interventi iniziali è seguita una tavola rotondail Sottosegretario di Stato al MEF Federico Freni , l'Amministratore delegato di Invitalia Bernardoe il direttore generale di ...Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale una ... 'Desidero sottolineare la preziosa opera delle Capitanerie di Porto,il quotidiano e tenace impegno di ...

Museo del Louvre, Mattarella inaugura con Macron la mostra "Napoli a Parigi" RaiNews

L'atteso D-Day per il Patto sui migranti si trasforma in un'altra giornata di serrate trattative e rischio fallimento. Non tanto per l'intransigenza dell'Italia, rappresentata al Consiglio Affari Inte ...(Adnkronos) – “L’aggressione della Russia all’Ucraina, minando le regole di convivenza internazionale faticosamente costruite dopo il Secondo dopoguerra, impone di definire, insieme ai nostri alleati, ...