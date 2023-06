Masterclass di Zumba con Beto Perez | migliaia di appassionati a Rimini Wellness

(Di martedì 6 giugno 2023) Lo show del fondatore diè tornato alla kermesse riminese: un’ora e mezza di allenamento a ritmo di musica, tra divertimento e sport in compagnia, il fondatore di, il programma di fitness più popolare al mondo, è stato di nuovo il protagonista sul palco del: unaricca di energia e divertimento che ha radunatodi. Grandi numeri anche per questa edizione, a conferma che più si è, meglio si riesce a godere dell’entusiasmo di queste lezioni. Questo programma di danza fitness, che dopo oltre 20 anni vanta 15 milioni diin tutto il mondo che ogni settimana seguono le lezioni, rimane la combo perfetta tra ...

