Massimo Zen torni libero | l’Italia protegge i ladri e non le guardie

(Di martedì 6 giugno 2023) Io sto conZen, con la guardia giurata. Io sto con chi cerca di fermare ie non con i banditi. Per questo oggi non sto con la giustizia italiana, non sto con la Corte di Cassazione che ha condannato a nove anni e sei mesi di carcere la guardia giurata di Cittadella in provincia di Padova che sei anni fa ha sparato a due nomadi in fuga che avevano svaligiato alcuni bancomat. La guardia giurata, che era in collegamento con i carabinieri, cercò di fermare ima loro non si fermarono e cercarono di investirlo, tanto che durante il processo uno dei due nomadi – quello sopravvissuto – ha detto: ‘potevamo tirarlo giù come un birillo’. Per salvarsiZen sparò e uno dei due banditi rimase ucciso. Per questo oggi la guardia giurata andrà in ...