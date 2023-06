Marolda | “Kim? Non mi convince | buono | ma in area si perde l’attaccante”

... durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Francesco, rilasciando alcune ...Non ha avuto la scuola di base per difendere, e con Spalletti è cresciuto tantissimo. Spalletti Mi ...Notizie Calcio Napoli - Il collega Ciccioè intervenuto a Radio Punto Nuovo , nel corso della trasmissione "Punto Nuovo Sport Show" . Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...... durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Francesco, rilasciando alcune ...Non ha avuto la scuola di base per difendere, e con Spalletti è cresciuto tantissimo. Spalletti Mi ...

Marolda insiste: "Kim gran difensore fuori area, ma in area si perde l'uomo" Tutto Napoli

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': "Chi verrà avrà da fare i conti con un Napoli che ha vinto lo Scudetto, pertanto dovrà ...Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ...