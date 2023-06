Maria Grazia Chiuri sceglie Jisoo per la campagna Dior Lady Bag

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 6 giugno 2023) Life&People.it I marchi di moda più influenti del mondo continuano a dialogare incessantemente con la pop culture della Corea del Sud. L’ultimo caso riguarda la maison franceseche, nelle scorse ore, ha rilasciato una nuovache celebra la99.25 Bag con protagonista anche(membro del celeberrimo quintetto k-pop Blackpink), già brand ambassador del brand sia per ciò che concerne il settore fashion che per quello beauty. Perché? Attraverso i suoi canali social l’azienda ha spiegato i motivi che l’hanno portata are una celebrity come la sudcoreana: «racchiude quello spirito libero dello stile che abbiamo introdotto recentemente, concepito per corrispondere ai bisogni e ai desideri delle donne di oggi, ...