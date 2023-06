Mare inquinato | sfilza di bambini colpiti da gastroenterite | impetigine e bolle dopo il bagno

(Di martedì 6 giugno 2023) Primi bagni e primi problemi di salute, causati da diversi fattori, a partire da, dalla mancata protezione della pelle con creme adeguate, fino, in alcuni casi, a difese immunitarie troppo basse a causa di stress e/o cattive abitudini. Il ponte del 2 giugno, che è coinciso con un lungo finesettimana, è stato per molti la prima occasione per poter andare ale fare il primodi stagione. Non è stato possibile ovunque, a causa del maltempo che ha colpito diverse regioni d’Italia, ma i fortunati che si sono recati nelle zone dove c’è stato bel tempo hanno approfittato per godersi il, il sole e l’assaggio di estate che finalmente la natura ha offerto. Isono più delicati ed esposti all’. I primi bagni, come sempre, coincidono ...

...di Palermo - che ha effettuato un'analisi quantitativa sulle microparticelle che hannoe ... 'Unire la passione per ile l'impegno per difendere l'ambiente è stato l'obiettivo delle mie ...... dell'Università degli Studi di Palermo - che ha effettuato un'analisi quantitativa sulle microparticelle che hannoe continuano a contaminare i mari. In particolare - in un arco temporale ...... che nelle consuetudini torresi fu subito denominato ' abbasciammare ', ovvero 'giù al'. E la ...fare da apripista per altre città meridionali delle quali le esigenze postunitarie hannol'...

Mare inquinato, ecco i primi stop ai tuffi in Costiera Sorrentina ilmattino.it

Dall’analisi è emerso che sono le zone lungo le coste mediterranee e colombiane, a maggiore impatto antropico, le aree più inquinate in cui la presenza di microplastiche supera del 75% il valore medio ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...