Mara Venier impietosa con la madre di Impagnatiello | la bufera social e le scuse

Leggi su howtodofor

(Di martedì 6 giugno 2023)apre la penultima puntata di “Domenica In” ricordando Giulia Tramontano ma scoppia la polemica. Le parole rivolte dalla conduttrice veneta a Sabrina Paulis,dell’assassino reo confesso Alessandro, hanno fatto saltare dalla sedia non pochi telespettatori a casa.e Giulia Tramontano (Foto da video)La contestata apertura di“Siamo arrivati alla 38esima puntata ma io non posso non cominciare senza rivolgere un pensiero a Giulia Tramontano e al suo bambino Thiago – ha esordito la padrona di casa – Giulia è stata uccisa, è una storia agghiacciante che abbiamo seguito tutti e che ha colpito tutti noi in maniera impressionante. Io vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di ...