Mara Venier a rischio dopo le dichiarazioni a Domenica In su Impagnatiello | arriva un tweet di Riccardo Laganà

(Di martedì 6 giugno 2023) Durante l’ultima puntata diIn,si è rivolta alla mamma dicon un’espressione che ha destato non poche polemiche. Intanto, èto un severodi, consigliere d’Amministrazione, che non fa presagire nulla di buono per la conduttrice.lesu AlessandroDurante l’ultima puntata diIn,si è lasciata andare ad alcuni commenti amari su Alessandro. La conduttrice, rivolgendosi alla madre diha dichiarato: ”Sì ...

Una vicinanza, quella ai familiari di Impagnatiello arrivata anche da parte di, che a Domenica In aveva detto davanti alla telecamera: "Sì signora, suo figlio è un mostro", chiarendosi ...fuori dalla Rai Le dure parole dei vertici dopo il caso Impagnatiello a Domenica In: cosa sta succedendo Isola, Helena Prestes nomina Andrea Lo Cicero. La motivazione choc: 'Mi fa paura, ...Elettra Lamborghini, 'ma un figlio' chiedea Domenica In: la risposta è fulminante Elettra Lamborghini a Domenica in: 'Ho sofferto ma non usiamo la parola 'depressione'. Afrojack Ci ...

Le scuse pubbliche di Mara Venier evidentemente non sono bastate, o almeno non in Rai, dove le parole che la conduttrice ha rivolto alla mamma di Alessandro Impagnatiello - durante l'ultima puntata di ...possa asserire con assoluta certezza che ogni singolo cittadino eterosessuale bianco del globo terraqueo condividerebbe il suo godere di una Mara Venier che ha infierito sul dolore di una madre ...