Manifesto dei Fasci italiani di combattimento | la ”terza via fascista” e la pubblicazione ufficiale il 6 giugno 1919

(Di martedì 6 giugno 2023) Il 6, su Il Popolo d’Italia, veniva pubblicato ildeidi. Il documento riportava diverse proposte politiche e sociali che dovevano far fronte a delle riforme per arginare due pericoli ”insidiosi” per la società: la destra e la sinistra. In questo caso, ilsi collocava come una via di mezzo; unposizione sviluppata su teorie moderniste, successivamente nota come ”viasta”.deidi, laviasta sviluppata sulla concezione di teorie moderniste Laposizione, detta ...