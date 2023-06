Manchester City-Inter | Mkhitaryan dal 1?? Dzeko-Lukaku | la sensazione

Leggi su inter-news

(Di martedì 6 giugno 2023) Henrikhsarà scelto titolare da Simone Inzaghi per? Lasul ballottaggio Edin-Romelu. SCELTA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Henrikhè pronto a tornare in gruppo già a partire dalla giornata di oggi. Se tutto procederà per il meglio, l’ex Roma sarà scelto come titolare da Simone Inzaghi per. DUBBIO – L’altro dubbio dell’allenatore concerne il reparto offensivo, vale a dire chi scegliere tra Edine Romeluda affiancare a Lautaro Martinez.– Laè che il bosniaco sia avanti rispetto al belga. A far ...