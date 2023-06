Manchester City-Inter | La Russa e il consiglio ad Inzaghi | “Dzeko nel primo tempo | Lukaku nel secondo”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023) “in campo per la finale di Champions League tra? Nelmetterei, nel”.il presidente del Senato e tifoso nerazzurro, Ignazio La, è questa la mossa offensiva che dovrebbe prendere l’allenatore dell’, Simone, in vista del match di sabato a Istanbul. “Ho sempre detto che per menon andrebbe tolto mai ma, in una partita che potrebbe durare 120 minuti più i calci di rigore, sono in dubbio, perché capisco che 120 minuti non ce la potrebbe fare”, ammette a L’Aria che Tira. SportFace.