Manchester City | Haaland | “Inter? Squadra forte | dovremo dare il massimo”

(Di martedì 6 giugno 2023) Erlingha parlato così a pochi giorni dalla finale di Champions League, partita che i Citizens giocheranno contro l'. "Sarà speciale e un onore, ho sempre sognato di giocare una finale di Champions – ha affermato l'attaccante norvegese –. Sono felice della mia prima stagione a, è stata assolutamente incredibile. Tutti noi condividiamo la stessa fame e lo stesso desiderio di vincere ogni giorno. Ci siamo tutti l'uno per l'altro e deve essere così se vogliamo vincere.essere la nostra miglior versione per battere un'molto, non vediamo l'ora di scendere in campo".

In occasione della finale di Champions League tra Inter esarà allestito 'un maxi schermo a San Siro, già quello limita di molto il problema' dell'ordine pubblico. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine di una conferenza stampa ...San Siro sarà sold - out in occasione della finale di Champions League tra Inter e. Il club nerazzurro ha aperto martedì mattina la vendita dei biglietti per assistere alla sfida nel maxischermo da 400 metri quadri che verrà allestito di fronte alla tribuna arancione ...Due anni prima ilera stato squalificato dalle coppe per due anni (e in più avrebbe dovuto pagare una multa di 30 milioni di euro). Il TAS ha però annullato la pena riducendo la ...

Manchester City, Guardiola: "Con l'Inter partita ricca di difficoltà"

Ancora una volta INSIEME, ancora una volta GRAZIE.” L’Inter scalda i motori verso Istanbul. I nerazzurri saranno impegnati sabato contro il Manchester City nella Finale della Uefa Champions League. Un ..."Fermare Haaland Difficile, in tanti si sono fatti questa domanda e in pochi sono riusciti a fermarlo. Non è Haaland contro l'Inter, ma Manchester City contro Inter. Ci sono ...