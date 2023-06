Manchester City | Gundogan | “Ho 32 anni | potrebbe essere l’ultima occasione per vincere la Champions”

(Di martedì 6 giugno 2023) A pochi giorni dalla finale diLeague contro l’Inter, il centrocampista del, Ilkay, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono reduce da due sconfitte in altrettante finali di, infatti il mio desiderio diè ancora più grande. In questo momento ho 32e per me questaper vincerla. Siamo fiduciosi, sarà difficile ma sappiamo di poter battere l’Inter”. Il tedesco ha parlato anche del suo speciale rapporto con il nostro Paese: “Personalmente ho un legame forte con l’Italia e con la città di Milano. Il dottore di mio figlio, che è nato in Italia, è italiano è tifa Inter. Mi piace andarci anche in vacanza, anche ...

Probabili formazioni- Inter, la stagione si chiude sabato con la finale di Champions League. Ecco le possibili scelte degli allenatori Sabato si chiuderà la stagione con la partita più importante dell'...L'Inter di Simone Inzaghi è pronta a puntare di nuovo Mkhitaryan in vista della finalissima di Champions League contro ildi Guardiola: le ultimissimeL'Inter, dopo un campionato di Serie A fatto di alti e bassi, ha chiuso la stagione al meglio battendo il Torino di Ivan Juric e consolidando il terzo posto ...In conferenza: "Sappiamo che partita ci aspetta, si può diventare ansiosi e questo sarà un problema" Madrid (Spagna) 09/05/2023 - Champions League / Real Madrid -/ foto Imago/Image Sport nella foto: Josep Guardiola ONLY ITALY Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions League in cui il suoaffronterà l'...

Elton John accolto all'aeroporto dai giocatori del Manchester City sulle note di «Your Song» - I video Open

Inter Milan defender Alessandro Bastoni says his team should be scared of "murderers and bad people" and not Manchester City's fearsome attack in the Champions League final on Saturday in Istanbul ...She also highlighted in her Instagram post that, Manchester City's victory was an embodiment of their effortless display of game and grit.