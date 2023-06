Mamma e figlio affetto da sindrome di Down si laureano insieme lo stesso giorno

(Di martedì 6 giugno 2023) Si sono laureati loe la loro storia è diventata un esempio di come ogni avversità può trasformarsi con la giusta tenacia in un nuovo punto di forza e opportunità. Antonella Maccarrone e Giovanni Trovato, madre edi Troina, nell’Ennese, hanno infatti conseguitola laurea in Scienze Motorie. Lui, nato con ladi, subito dopo la discussione della tesi ha detto aAntonella: “Sai che ti dico, forse ci conviene iniziare a studiare per prendere anche la laurea specialistica'". Lei l’ha presa con ironia, spiegando che dopo l’obiettivo raggiunto era “un po’ stanca, ma lui no”.

... Tu hai fatto in tempo a fare un, io no...' sono state le parole di un commosso Enzo Paolo. ...Bortone ha chiesto ai suoi ospiti come mai secondo loro Raffaella Carrà non è mai diventata: '...In particolare i due oggi stavano discutendo delladi Alfio che aveva detto aldi essere rimasta ferma con la macchina ma quando lui è corso a darle una mano ha avuto una delle sue ...... dal '79 fino al 1986, quando è entrata l'attuale gestione composta dall'impresa familiare diAngelina Cipriani e ilStefano Giorgi. Da li con tanta passione e dedizione la tradizione è ...

Genitori si addormentano con il figlio neonato nel letto e lo soffocano, il piccolo resta cieco e con danni… Il Fatto Quotidiano

Mara Venier racconta per la prima volta del male che l’ha messa in ginocchio e per il quale esiste solamente una cura Mara Venier ha avuto una carriera… Leggi ..."Per qualcuno siamo degli irresponsabili ma quando li guardo, ogni volta che li stringo tra le mie braccia sono felice. Ammetto che non è facile: sette figli sono impegnativi ma è una avventura che ri ...