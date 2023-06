"A Sforzacosta - prosegue il- abbiamo evacuato un anziano e una famiglia con tre figli, inoltre abbiamo ritenuto opportuno chiudere la scuola". "Allagamenti si sono registrati anche a Villa ...... come già accaduto nel 2018, sia stato scelto il nostro Castello " commenta ildi Racconigi ... In caso dila manifestazione si svolgerà sotto l'Ala Mercatale. In occasione della ...... come già accaduto nel 2018, sia stato scelto il nostro Castello "commenta ildi Racconigi ... In caso dila manifestazione si svolgerà sotto l'Ala Mercatale. In occasione della ...

Maltempo: sindaco Macerata, in mezz'ora 90 millimetri di pioggia - Marche Agenzia ANSA

"Quella di ieri sera è stata un'autentica bomba d'acqua, in mezz'ora a Macerata e nelle frazioni di Sforzacosta e Villa Potenza sono caduti 90 millimetri": a dirlo all'ANSA è il sindaco e presidente d ...Ancora allagamenti e disagi provocati dal maltempo nelle Marche. Nella serata di ieri una bomba d'acqua ha colpito Macerata e il Comune ha invitato i ...