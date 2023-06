(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "In Emilia-Romagna i danni sono molto, molto ingenti. Non c'è il semplice danno da mancato raccolto, ci sono danni strutturali, perché sopra ai campi è finita una quantità impressionante di fango. Ci vorrà molto più tempo, servono investimenti. Abbiamo proposto un grande piano per la tutela idrogeologica", ma serve tempo "perché abbiamo bisogno di riprogettare il territorio e le infrastrutture in modo completamente diverso per prevedere anche fenomeni di questo tipo che sono, purtroppo, sempre più frequenti". Lo ha detto Raffaele, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera, intervenendo a Sky Start. Per quanto riguarda il, "ilstando, anche perché non c'è solo la regione Emilia Romagna, purtroppo il ...

E' quanto dichiara il vicepresidente vicario dei deputati e responsabile agricoltura di Forza Italia, Raffaele, intervenendo a Radio Anch'io. 'Bisogna rimettere in produzione ettari di terreni ...Così il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele, intervenendo a Mattino 5. 'I cittadini devono seguire quanto dicono le autorità perché ora ci sono rischi per la salute. ...... nella prossima settimana, con qualche temporale ead alta quota. Il tempo, spiega IlMeteo.it, ... leggi anche Risarcimento danni, chi paga e come farne richiesta al Comune Meteo, le ...

Maltempo: Nevi (Fi), 'su commissario governo valuta diverse ipotesi' Gazzetta di Modena

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “In Emilia-Romagna i danni sono molto, molto ingenti. Non c’è il semplice danno da mancato raccolto, ci sono danni strutturali, perché sopra ai campi è finita una quantità i ...Rimane l'allerta rossa per il maltempo in Emilia-Romagna e gialla in altre Regioni: ecco le previsioni meteo per il fine settimana del 27 e 28 maggio in tutta Italia.