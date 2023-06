Maltempo a Roma | sulla Capitale si prevede un Giugno tropicale con molteplici piogge

(Di martedì 6 giugno 2023) Stenta a decollare l’Estate 2023 a, dove belle giornate di sole si alternano con violenti nubifragi. Anche questa mattina all’alba, una violenta pioggia ha bagnato il Litoraleno, creando non pochi disagi nella zona di Ostia e tutto l’entroterra del X Municipio di. Le zone che almeno in questo momento sono andate in maggiore sofferenza, sono tutte quelle aree storicamente a rischio idrogeologico. Il meteo ballerino sue Ostia Chi vorrà passare l’Estate 2023 a, e in particolare a Ostia, dovrà abituarsi a vedere le continueabbattersi sul territorio. In tale senso, si rivelerebbe un meteo anomalo per il periodo estivono, dove il caldo della stagione potrebbe arrivare in Città e sulle coste laziali solo a ...

, 6 giu. " "In Emilia - Romagna i danni sono molto, molto ingenti. Non c'è il semplice danno da mancato raccolto, ci sono danni strutturali, perché sopra ai campi è finita una quantità ..., 6 giu. Il Pil italiano e' atteso in crescita sia nel 2023 (+1,2%) sia nel 2024 (+1,1%), seppur ... soprattutto sul settore agricolo, della recente ondata diche ha colpito con effetti ..., 6 giu. Il Pil italiano e' atteso in crescita sia nel 2023 (+1,2%) sia nel 2024 (+1,1%), seppur ... soprattutto sul settore agricolo, della recente ondata diche ha colpito con effetti ...

Maltempo a Roma, sarà un giugno piovoso. L'avviso del meteorologo: «Si prevede un'estate tropicale» ilmessaggero.it

Roma, 6 giu. (askanews) – Un primo trimestre dell’anno ... Alle problematiche di mercato si aggiungono in alcune aree, quelle più colpite dal maltempo delle ultime settimane, le preoccupazioni per la ...Dopo lo spostamento a causa del maltempo, è stata riprogrammata per domenica prossima (11 giugno) l'inaugurazione della Casa della Cultura (ex sede comunale) di San Giovanni in Marignano e del percors ...