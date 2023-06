Maltempo a Pomezia | violento temporale nella notte | cade albero nei giardini in centro FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 giugno 2023) Violenta burrascacon pioggia battente e forti raffiche di vento. E non sono mancati i danni. Il, piuttosto intenso, è iniziato attorno all’1.00 per andare avanti nelle ore successive diminuendo progressivamente d’intensità; a causa delunè caduto neidi Via Varrone in pienocittadino. Altri interventi e disagi per la popolazione, rimanendo sempre sul litorale romano, si sono registrati ad Anzio con intervento dei Vigili del Fuoco. Temporali e rovesci sono previsti anche per domani, mercoledì 7 giugno 2023, poi – finalmente – dovrebbe tornare il bel tempo con temperature decisamente più in linea al periodo. L’ondata dia Roma e nel Lazio Ieri altri disagi si sono ...