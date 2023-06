Maltempo a Macerata | bomba d' acqua sulla città | persone evacuate Il Comune | «Salire ai piani alti»

(Di martedì 6 giugno 2023) Ilcontinua a sferzare l'Italia. Nelle ultime ore una violenta perturbazione ha colpito in particolare il Maceratese, dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la zona dei Fano...

Ilcontinua a flagellare la nostra regione: stavolta è stata la Provincia diad essere stata colpita. Dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la zona dei Fano in provincia di ...Nelle ultime ore ilha colpito in particolare il Maceratese, dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la ... smottamenti, alberi caduti, disagi soprattutto a, a Pollenza e ...Nelle ultime ore ilha colpito in particolare il Maceratese, dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la ... smottamenti, alberi caduti, disagi soprattutto a, a Pollenza e ...

Maltempo: bomba d'acqua nel Maceratese, 'salire ai piani alti' Agenzia ANSA

Ancora maltempo nella nostra regione dove è stata diramata un’allerta meteo gialla per temporali in tutta la regione fino alle 24 di oggi ...Emergenza maltempo nel Maceratese: Bomba d'acqua causa allagamenti e evacuazioni a Villa Potenza e Sforzacosta Maltempo: bomba d'acqua nel Maceratese, "salire ai piani alti" Ordine del Comune dopo all ...