Maldini lascia il Milan | il club liquida la leggenda rossonera con un comunicato gelido | Sue responsabilità a gruppo di lavoro

Era atteso, anche se ormai scontato. Attorno alle ore 17:30, il Milan ha dato comunicazione ufficiale sull'interruzione del rapporto professionale con Paoloil Milan . Dopo una storia di Scudetto , Champions sfiorata e una squadra che ha saputo ritrovare talento e risultati, l'ex capitano rossonero si ritrova ancora una volta in discussione,...Era bastata mezz'ora per capire che non ci sarebbe stato nessuno accordo, così l'ex capitano rossoneroil club e il suo ruolo da direttore tecnico. "Ac Milan annuncia che Paolo...Il Milan annuncia che Paoloconclude il suo incarico nel Club, "con effetto dal 5 giugno 2023", spiega la società nel pomeriggio di martedì 6. "Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni", si legge nella nota ...

Paolo Maldini lascia il Milan - Sport Agenzia ANSA

Il Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel vlub, "con effetto dal 5 giugno 2023", spiega la società nel pomeriggio di martedì 6. (ANSA)