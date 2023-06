Maldini e Massara out? Così il Milan cambia intorno a Pioli

(Di martedì 6 giugno 2023) S e, com'era legittimo, Stefanosi stava gustando l'idea di ritrovarsi finalmente in vacanza per qualche giorno - si sa, le vacanze degli allenatori sono decisamente più brevi rispetto a quelle ...

Leggi anche Milan,non sarebbero sostituiti: Cardinale più presente, mercato a Furlanivia dal Milan, manca solo l'ufficialità Milan: tutte le notizie Serie A: ...S e, com'era legittimo, Stefano Pioli si stava gustando l'idea di ritrovarsi finalmente in vacanza per qualche giorno - si sa, le vacanze degli allenatori sono decisamente più brevi rispetto a quelle ...Le strade dell'accoppiatae del club meneghino sono sempre più vicine a dividersi. Per due dirigenti che lasciano Milano, c'è un allenatore pronto a restare: 'Inzaghi c'è il rinnovo'...

Milan, cosa c'è dietro l'addio di Maldini e Massara: il problema Pioli e il calciomercato Open

Se, com’era legittimo, Stefano Pioli si stava gustando l’idea di ritrovarsi finalmente in vacanza per qualche giorno – si sa, le vacanze degli allenatori sono decisamente più brevi rispetto a quelle ...Di Carlos Passerini e Arianna Ravelli L’incontro tra Cardinale e Maldini: restano le visioni diverse tra le parti. Nel massimo rispetto, è possibile che si vada verso un divorzio. Se va via Maldini la ...