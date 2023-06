Macerata | una bomba d’acqua ha causato danni nel capoluogo marchigiano e zone limitrofe

(Di martedì 6 giugno 2023) Nel tardo pomeriggio di ieri unasi è abbattuta ae nelledi Pollenza e Tolentino. Diversi gli allagamenti di strade, garage e cantine. In alcune frazioni il comune ha raccomandato di salire ai piani alti e chiesto alla popolazione di non uscire di casa. È il terzo nubifragio che si verifica in questi giorni dopo le bombea Frosine e Reggio Emilia La, fonte lanotizia.netAnel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuta una violentache ha paralizzato la città e la zona di Pollenza e Tolentino. Tre ore di nubifragio hanno distrutto alberi e allagato cantine, garage e strade. La situazione è ...

Sandro Parcaroli. "Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma faceva paura per come pioveva e i danni nelle due frazioni sono diversi - aggiunge - In queste ore stiamo facendo...

MACERATA - Macerata, 6 giugno 2023 – In mezz'ora sono caduti 90 millimetri di pioggia. A dirlo, il giorno dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta su Macerata, provocando danni soprattutto nelle frazioni di Sfor ...