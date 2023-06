Lutto nel mondo del calcio italiano | deceduta la giovane stella del Livorno Anwar Megbli

Leggi su dailynews24

(Di martedì 6 giugno 2023) Un tragicocolpisce ildel. Ilcalciatore del, è deceduto all’età di 18 anni in seguito ad un incidente stradale. Quest’ultimo era ricoverato presso l’Ospedale di Pisa in condizioni critiche e purtroppo non c’è stato nulla da fare.era sul suo motorino ed è stato tamponato L'articolo