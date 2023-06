L' unica strada è il referendum L' ultima provocazione di Sgarbi

(Di martedì 6 giugno 2023) Vittorio, neo sindaco di Arpino, risponde ai candidati avversari: “se perdo mi dimetto”. Recentementeè stato eletto sindaco (con il 44% dei voti) del Comune di Arpino, un Comune in provincia di Frosinone con oltre 6mila abitanti. I candidati perdenti hanno espresso dissenso nei confronti del critico d'arte facendogli capire che non è “il sindaco di tutti e non può rappresentare Arpino". A queste dichiarazioni, Vittorio, ospite del programma di La7 “Tagadà”, ha voluto rispondere a modo suo: “Quelli che hanno perso, con due liste, hanno fatto la somma dei voti e secondo loro avrei la minoranza. Evidentemente hanno scambiato le elezioni con il”. Successivamente con tono ironico dichiara: “Allora facciamo il, se perdo mi dimetto”. Poi dice: “so benissimo che il ...

...il 4 giugno laè stata completamente spazzata via. Va ricordato inoltre che anche a marzo 2023 i satelliti hanno rilevato danni e malfunzionamenti evidenti alla diga, con l'effetto che l'...Sono stati poi scelti degli istituiti di luoghi disagiati e degli Ipm, gli Istituti penali minorili, per poterli raggiungere e potergli dire che la via della legalità è l'che porta al merito. ......e particolari esclusivi per offrire la massima cura dei dettagli e per offrire un'esperienza, ... Laverso l'elettrico è già segnata, con la gamma E - Tense e con la promessa di ...

Severino agli studenti, l'unica strada possibile è la legalità - Legalità ... Agenzia ANSA

"Questa è la festa dei giovani". Così la vicepresidente della Luiss Guido Carli Paola Severino in occasione della cerimonia conclusiva della VI edizione del Progetto Legalità e Merito. (ANSA) ...Il cinquantesimo film di Woody Allen e il primo girato in francese, ecco il trailer di Coup de Chance che arriverà in Italia con Lucky Red.