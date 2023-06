L' ultradestra vola nei sondaggi | Berlino litiga sulle cause

L'nei sondaggi in Germania e gli altri partiti politici, visibilmente nel panico, litigano sulle cause della cavalcata di Alternative fuer Deutschland, che al momento e' quasi la ...

L'ultradestra vola nei sondaggi in Germania e gli altri partiti politici, visibilmente nel panico, litigano sulle cause della cavalcata ...L’Afd al 18% come i socialisti dell’Spd: sarebbero il secondo partito dietro ai conservatori. Il cancelliere: ‘Sono il partito del malumore’ ...