(Di martedì 6 giugno 2023) "Per preservare l', è necessario prendersi cura delle persone, della fauna e della foresta. Ma non possiamo permettere che gli esseri umani di questa regione continuino ad essere idel ...

"Vogliamo estrarre, condurre ricerche sulla ricchezza della nostra biodiversità per vedere se da quella riusciamo a dare da vivere alla nostra gente", ha aggiunto, citando i cosmetici e i ...Il paragone è, visto che all'epoca l'attenzione era rivolta alla crisi economica. Ma una ... Il Presidente Luiz Inácioda Silva può anche aver partecipato al G7, ma non può ragionevolmente ...... ''Né la Spagna, né la Liga sono razziste, è moltoaffermarlo. Come Liga denunciamo e ...: ''Basta con fascismo e razzismo'' L'episodio ha avuto un eco internazionale. Direttamente dal G7 ...

Lula, ingiusto che in Amazzonia vivano i più poveri del pianeta ... Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...“Ho appena parlato al telefono con Papa Francesco. Mi sono congratulato con lui per i suoi sforzi per difendere la pace in Ucraina e combattere la povertà”. Lo ha scritto Lula su Twitter. Gratitudine ...