Luigi Manconi | “Nelle forze dell' ordine c' è l' idea che non sei al servizio del cittadino | ma sei titolato a usare violenza nei suoi confronti”

Con allegra ironiaha promesso ai negazionisti della crisi ambientale di non infierire contro di loro con un aggravamento delle pene ( la Repubblica , 2 giugno 2023). A me torna in mente in un ricordo - ...... Giulio Tremonti, presidente della III Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera, già ministro dell'Economia;, sociologo ed ex Sottosegretario alla Giustizia. Da Bruxelles: ...... Giulio Tremonti, presidente della III Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera, già ministro dell'Economia;, sociologo ed ex Sottosegretario alla Giustizia. Da Bruxelles: ...

Luigi Manconi a Repubblica delle Idee: "La democrazia è imperfetta ma lottiamo per difenderla” la Repubblica

Bianca Berlinguer ha una figlia di nome Giulia che oramai è una giovane donna. La loro somiglianza è davvero incredibile… Bianca Berlinguer ha sempre mantenuto una certa privacy sulla sua vita privata ...Luigi Manconi è ospite della Repubblica delle Idee, assieme a Stefano Cappellini, nell'evento " Hanno tutti ragione live - Rivoluzionari. Un tirocinio non democratico alla democrazia " che prende le m ...